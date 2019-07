Eurofighter-Eskorte über Wien gesichtet

Was war da los? Zwei Kampfjets und eine Passagiermaschine düsten am Montag über die Bundeshauptstadt – gleich mehrere Leserreporter machten große Augen, knipsten das Trio und schickten ihre Fotos mit Bitte um Aufkärung an die "Heute"-Redaktion.

Auch auf Twitter wurde spekuliert: Funkverbindung zu einem Passagierjet abgebrochen? Oder gar ein entführtes Flugzeug abgefangen? Bundesheer-Pressesprecher Oberst Michael Bauer klärte auf: Es handelt sich um eine Eskorte für einen Staatsbesuch. Der italienische Präsident Sergio Mattarella beginnt am Montag seine zweitägige Visite, um 11 Uhr wurde er bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwartet – ein Empfang mit militärischen Ehren, die schon in der Luft begannen.

Dem Bundesheer-Sprecher zufolge können Flugzeug-Fans am Dienstag noch einen Blick auf die Eurofighter erhaschen: Sie begleiten den italienischen Präsidenten ein weiteres Mal als Ehreneskorte von Salzburg aus.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)