Fahrgast hält im Gang von ÖBB-Zug ein Schläfchen

Im Sommer nutzen Urlauber gern Züge, um an ihr Reiseziel zu kommen. Das führt dazu, dass die Sitzplätze oft rar oder gar nicht mehr vorhanden sind. So auch in einem ÖBB-Nightjet, wo eine "Heute"-Leserin am Montag in der Früh eine lustige Entdeckung machte.

Umfrage Hast du schon mal in einem Zug im Gang geschlafen? Ja, ich kann überall schlafen.

Nein, ich hab einen extrem schlechten Schlaf.

Nein, ich hätte Angst, dass mir was gestohlen wird.

Ja, aber ich mach es ungern.

Dass die Bahn voll war, störte einen Fahrgast in einem ÖBB-Zug, der von Zürich zum Wiener Hauptbahnhof unterwegs war, überhaupt nicht. Der Mann legte sich kurzerhand eine Sportmatte auf den Boden im Gang und ruhte sich gemütlich darauf aus.

Wo der Mann herkam oder wohin er wollte, ist nicht bekannt.

