Spektakuläre Szenen spielten sich am Freitag gegen 19.40 in Wien-Hietzing ab: Ein alter Renault Clio fing plötzlich an zu brennen. Die Insassen konnten sich aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und das Auto an der Straßenseite abstellen. Der Brand nebelte bei der U4-Station Schönbrunn die Rechte Wienzeile ein.

Nach wenigen Minuten war bereits die erste Löschgruppe der Wiener Berufsfeuerwehr vor Ort. Unter Atemschutz konnten die Florianis das Feuer ablöschen. Berichte über verletzt gibt es derzeit nicht. Kurz nach 20 Uhr war der Einsatz noch im Gange.

Fahrzeug fing Feuer und rauchte Wienzeile ein

(zdz)