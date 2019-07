Feuer-Alarm im Wiener Donauzentrum

Shop-Inhabern im Wiener Donauzentrum sitzt der Schreck noch in den Knochen: Im März brach wie berichtet ein Großbrand in einem Teil des Einkaufszentrums aus, in dem gerade Bauarbeiten durchgeführt wurden. Am Donnerstag schrillten jetzt erneut die Alarmglocken.

Wie die Wiener Berufsfeuerwehr mitteilt, wurde der Alarm durch eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ursache dafür dürften die Bauarbeiten gewesen sein. Die Einsatzkräfte rückten gegen 18.30 Uhr an und kontrollierten die Räumlichkeiten, ein Löscheinsatz war glücklicherweise nicht nötig.

