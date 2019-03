Feueralarm in Wiener Jugendwohnheim

Bewohner eines Jugendwohnheims in Wien-Hietzing bemerkten am Donnerstag gegen 21.30 Uhr Rauch und Brandgeruch. Sie alarmierten die Feuerwehr, die sofort mit mehreren Fahrzeugen ausrückte.

Vor Ort stellte sich allerdings rasch heraus, dass kein Großbrand ausgebrochen war: Auf einem Herd war lediglich Plastikgeschirr angebrannt, was die Verrauchung verursacht hatte.

Die Florianis halfen noch bei der Belüftung des Gebäudes und konnten rasch wieder abrücken. Ein "Heute"-Leser fotografierte den Einsatz. Hast du auch ein Foto oder Video für uns? Sende es per App ein oder per Mail an community@heute.at!

(cty)