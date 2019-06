Junge Königin floh 01. Juni 2019 14:13; Akt: 01.06.2019 14:55 Print

Feuerwehr rettet Bienen-Schwarm in Wiener Park

Am Freitagnachmittag gab es für die Wiener Berufsfeuerwehr einen nicht alltäglichen Einsatz. Ein Bienenschwarm nistete sich in acht Metern Höhe in einem Baum ein.