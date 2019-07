Feuerwehr rückte wegen brennendem Mistkübel aus

Am Sonntag musste die Wiener Feuerwehr in Brigittenau ausrücken, um einen Brand in einem Mistkübel bei der Roßauer Lände zu löschen.

Warum der Mistkübel Feuer gefangen hat, ist noch unklar.

(rhe)