Simmering: Großbrand beim Frachtbahnhof

Feuer-Alarm in Wien-Simmering: Kurz vor 15 Uhr brach auf einer Wiese nahe des Frachtbahnhofs in Simmering ein Feuer aus, das sich rasch ausbreitete. Binnen weniger Minuten standen mehrere Felder in Vollbrand.

Die Wiener Berufsfeuerwehr reagierte rasch: Insgesamt waren 13 Fahrzeuge und 45 Mann im Einsatz, um der Flammen Herr zu werden, wie Feuerwehrsprecher Christian Feiler zu "Heute.at" sagte. Auch Großtankfahrzeuge waren im Einsatz. "Man kann von einer regelrechten Materialschlacht reden", so Feiler.

Der Brand konnte glücklicherweise durch das rasche Reagieren der Feuerwehr schnell eingedämmt werden. Derzeit werden nur mehr einzelne Glutnester gelöscht, so Feiler. Berichte über Verletzte gibt es nicht. Die Brandursache ist unklar.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)