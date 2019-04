Flaschen- und Faust-Attacke auf Frau und Mann

Nächtlicher Polizeieinsatz in Wien-Meidling: In einem Lokal in der Rosenhügelstraße kam es laut Zeugenaussagen in den späten Abendstunden zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Die verbale Auseinandersetzung soll jedoch recht schnell eskaliert sein, denn der Mann schlug der Frau mit der Faust ins Gesicht.

Plötzlich soll sich ein weiterer Mann eingemischt haben, um den rabiaten Herrn von weiteren Schlägen abzuhalten. Dabei kassierte der Helfer laut Zeugen selbst Schläge und bekam auch noch eine Glasflasche über den Kopf gezogen. Währenddessen rasten bereits alarmierte Polizisten zu dem Lokal, um die Situation zu beruhigen.

Das Rettungsteam vom Grünen Kreuz war ebenfalls vor Ort. "Ein 51-Jähriger hatte eine Platzwunde am Kopf und musste notfallmedizinisch erstversorgt werden", so Rettungssprecher Daniel Melcher. Ins Krankenhaus wollte der Mann jedoch nicht und wurde somit in häusliche Pflege entlassen.

(zdz)