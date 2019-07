Frecher Skater surft hinter Bus in Wien

Ein "Blinder Passagier" sorgte am Samstag in Rudolfsheim-Fünfhaus für Lacher, aber auch Besorgnis: Der Mann klammerte sich ans Heck eines Busses und ließ sich vom Fahrzeug der Linie 57a vorwärts ziehen.

Ein "Heute"-Leser filmte den nervenstarken Skater und teilte das Video mit der Redaktion. "Wir sind hinterher gefahren und haben viel Abstand gehalten, aber das war definitiv gefährlich", berichtet er. "Was, wenn er stürzt, und ein Autofahrer nicht aufpasst?"

Passanten hätten den Rollschuhfahrer angelacht, aber auch zur Vorsicht ermahnt. Das habe diesen allerdings nicht beeindruckt. Der Unbekannte habe sich etwa einen Kilometer weit von der Gumpendorfer Straße bis zur Anschützgasse ziehen lassen.

(cty)