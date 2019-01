Geisterfahrer fuhr mit 1,68 Promille, filmte mit

Ein 33-jähriger Inder hat in der Nacht auf Freitag nicht nur sich selbst, sondern auch zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer in große Gefahr gebracht. Er war gegen 3 Uhr mit seinem Pkw auf der A22 in Fahrtrichtung Wien unterwegs, drehte dann bei Strebersdorf um und fuhr als Geisterfahrer Richtung Korneuburg zurück. "Kurze Zeit später konnten Beamte der Polizeidiensthundeeinheit den Geisterfahrer vor dem Kaisermühlentunnel sichten", so die Landespolizeidirektion Wien. "Der Lenker wurde offensichtlich von einem Lkw-Fahrer gestoppt."

Alkoholisierter Lenker filmte seine Fahrt mit

Die Polizisten stellten bei einem anschließenden Alkoholtest einen Messwert von 1,68 Promille fest. Der indische Staatsbürger, der keinen gültigen Führerschein besitzt, zeigte den Beamten ein Video seiner Geisterfahrt, das er selbst mit dem Handy gefilmt hatte. "In diesem Video waren zahlreiche Gefährdungen durch den 33-Jährigen sowie etliche Ausweichmanöver anderer Verkehrsteilnehmer zu sehen", teilte die Polizei mit.

Ein weiteres Video eines anderen Verkehrsteilnehmers wurde der "Heute"-Redaktion zugespielt. Es zeigt den Geisterfahrer vom gegenüberliegenden Fahrstreifen.

