Gleich zwei BMW Erlkönige in Wien-Meidling entdeckt

Das bayrische Unternehmen BMW testet gern immer wieder seine zukünftigen Autos in Österreich. So auch am Freitag, als gleich zwei Autos des Herstellers, die von Fans wegen den Kennzeichen auch gern Mia genannt werden, gesehen wurden.

Unabhängig voneinander knipsten Jasin und Stephan je einen Erlkönig, die auf den Straßen von Wien unterwegs waren. Bei einem handelte es sich wahrscheinlich um einen 3er BMW, der in Wien-Meidling herumgekurvt ist.

(rhe)