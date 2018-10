Sturm formt Bregenzer Stadtfahne zu Mönch

Ein Italientief brachte dem Süden Österreichs Anfang der Woche Regengüsse und Sturm. Kärnten und Südtirol waren besonders betroffen. Doch auch über Vorarlberg fegte ein Föhnsturm.

Gruslig?

In der Bregenzer Oberstadt tobte sich der Wind am gestrigen Dienstag offenbar künstlerisch aus. Er formte die Stadtfahne zu einem Mönch. Wie Leserreporter Stefan D. meint, hat die Formation starke Ähnlichkeit mit einem Zisterzienser Mönch. "Zufall oder?", fragt er die "Heute"-Community.



Info: Die Zisterzienser sind benediktinische Mönche. Benannt nach dem ersten Kloster, das im Jahr 1098 in „Cistercium“ (Frankreich) gegründet wurde.

(mp)