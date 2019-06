Hagel, Starkregen, Blitze und Donner über Wien

Starkregen, Hagel, Blitz und Donner über Wien: So sah das Wetter am Donnerstagabend in der Bundeshauptstadt aus. Glücklicherweise blieben größere Schäden aus. Unsere "Heute.at"-Leserreporter waren trotz bzw. gerade wegen des Unwetters im Einsatz und haben Fotos (siehe oben) gemacht.

Am Donnerstagnachmittag entwickelte sich ausgehend vom Tiroler Unterland eine Gewitterlinie, welche mit Sturmböen über Teile Oberösterreichs und das Mostviertel hinwegzog. Auch unmittelbar über der Wiener Innenstadt entwickelte sich ein Gewitter mit Starkregen und Hagel.

"In Summe gab es in Wien 745 Blitzentladungen, die meisten davon in der Donaustadt", analysiert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.

In ganz Österreich wurden am 51.107 Blitzentladungen gemessen, wie die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) mitteilen. Spitzenreiter waren Oberösterreich, Niederösterreich und die Steiermark.

