Video zeigt Feuerwehreinsatz 27. März 2019 09:26; Akt: 27.03.2019 10:55 Print

Großeinsatz wegen verdächtiger Flüssigkeit

Blaulicht-Gewitter am Dienstagabend in der Leopoldstadt: Ein Unbekannter legte einen vermeintlichen Sprengsatz vor die Wohnungstür in einem Gemeindebau.