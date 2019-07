Heli-Einsatz in Wiener Bad – Frau kollabierte

Temperaturen von bis zu 38 Grad machten den Wienern am Montag schwer zu schaffen. Viele suchten in den Freibädern der Stadt Abkühlung, so auch jene 37-Jährige, die gegen 18 Uhr im Laabergbad kollabierte.

Ersthelfer befürchteten zunächst einen Herz-Kreislauf-Stillstand und schlugen Alarm. Die Rettungskräfte forderten einen Hubschrauber an, um die Frau schonend und schnell ins Spital bringen zu können.



(Video: Leserreporter)

Die Lage vor Ort stellte sich aber glücklicherweise als weniger dramatisch heraus. Die 37-Jährige hatte einen Schwächeanfall erlitten, war aber nach wie vor ansprechbar und wurde mit einem Rettungsfahrzug in ein Krankenhaus gebracht.

(cty)