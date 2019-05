Herzig! Heiratsantrag am Wiener Flughafen

Während in der Innenstadt die Regierung ins Wanken geriet, sorgte am Samstag am Airport Wien-Schwechat ein ganz besonderer Moment für einen Freudentaumel: Ein junger Mann ging auf die Knie und verlobte sich an Ort und Stelle mit seiner soeben gelandeten Holden.

Das Video davon sorgt jetzt für nicht für Rücktritts-Rufe gegen Spitzenpolitiker, sondern für freudigen Applaus! Eine Leserreporterin teilte die herzige Aufnahme.

(cty)