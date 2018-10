Herziges Fuchs-Duo spaziert durch Ottakring

Regelmäßige "Heute"-Leser wissen, dass sich Füchse ab und an in Wien blicken lassen. Die Redaktion erreichen immer wieder Leserfotos. Bisher vermehrt aus Wien-Döbling - aber auch schon aus Wien-Ottakring. So heute wieder.

Umfrage Freuen Sie sich, wenn Sie in der Stadt einem Fuchs begegnen? Ja!! 80 % 80 % Ist mir egal 3 % 3 % Nein, ich habe Angst vor ihnen 9 % 9 % Bin noch nie einem begegnet. 8 % 8 % Insgesamt 418 Teilnehmer

...Mittwochmorgen, 4 Uhr in der Koppstraße (16. Bezirk). Die Sonne geht erst in zweieinhalb Stunden auf. Die Straßen sind noch ruhig, der tägliche Stress hat noch nicht begonnen, die meisten Leute schlafen noch.

"Fuchsbegegnungen am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen"

Nicht so diese zwei Vierbeiner vor der Kamera und ein. Ein Fuchs-Duo und "Heute"-Leser Herbert K. waren um die Uhrzeit bereits auf den Beinen. Herbert K. begegnete dem tierischen Gespann auf dem Weg in die Arbeit. Entzückt knipste er zwei Fotos und schickte sie der Redaktion.

Bis in die 1970er Jahre glaubte man übrigens, dass Füchse Einzelgänger sind. Dann entdeckten britische Wissenschaftler, dass Füchse in günstigen Lebensräumen in Gruppen leben.

