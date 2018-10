Hilfe, was ist nur mit Anna Chiara passiert?

Wer in letzter Sekunde noch ein Halloween-Kostüm sucht, der braucht Geduld und Stehvermögen - vor dem "Faschingsprinz" in Wien bildete sich am Mittwochnachmittag nämlich eine lange Schlange an Grusel-Fans, die sich im Shop für das Fest am Abend mit Perücken, Masken und weiterem Zubehör eindecken wollten. Unsere Moderatorin Anna Chiara ließ sich das nicht entgehen. Was sie dabei erlebte, das sehen Sie im Video!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)