Feuerwehr warnt mit Video vor Todes-Falle Auto

Mit der Sommerhitze steigt die Gefahr von Hitzetoten bei Kindern und Tieren in Autos. Viel zu oft komme es vor, dass Schützlinge während des Einkaufens oder anderer Erledigungen in Fahrzeugen hinterlassen werden. Der Hitzestau, der sich schon innerhalb kurzer Zeit in einem geschlossenen Raum bildet, werde dabei unterschätzt und könne sich dabei tödlich auf die Insassen auswirken.

Richtiges Verhalten

Gemeinsam mit der Youtube Bloggerin Alexandra Grein informiert die Feuerwehr Oberwaltersdorf in einem Video, wie sich Passanten richtig verhalten, um Hitzetote zu vermeinden.

Dabei sei es wichtig, nicht zu zögern und sich durch leichtes Klopfen einen Überblick zu verschaffen, ob es dem Kind in dem Auto gut geht oder sich der Hund noch bewegt. Ist das nicht der Fall, sollte der Notruf der Feuerwehr (122), der Polizei (133) und der Rettung (144) gewählt werden.

Passanten dürfen Scheiben einschlagen

Bei einem bewusstlosen Kind oder Tier dürfen Passanten gewaltsam in das Fahrzeug eindringen um Erste Hilfe leisten zu können. Der einfachste Weg sind dabei die Seitenscheiben, die vom Insassen am Weitesten entfernt ist um zusätzlichen Schaden zu vermeiden.

Eine Seitenscheibe kann mit einem Flachschraubenzieher aufgebrochen werden, indem die Spitze des Schraubenziehers an einer Ecke der Scheibe angeschlagen wird. Dabei ist es wichtig zuerst auf die eigene Sicherheit zu achten und im besten Fall Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen.

