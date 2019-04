Hund mit Sonnenbrille genießt Cabrio-Spritztour

Die einen transportieren mit ihren Cabrios Möbel, die anderen genießen einfach die Sonne - so auch dieser Hund. Er machte es sich auf der Rücksitzbank eines Peugeot 207 CC gemütlich und genoss bei einer Spritztour mit seinem Herrchen die Sonnenstrahlen am Magaretengürtel in Wien.

Die obligatorische Sonnenbrille durfte natürlich nicht fehlen und verlieh dem Vierbeiner einen unschlagbaren Coolness-Faktor. Bleibt zu hoffen, dass die warmen Temperaturen bald wieder zurückkehren.

(zdz)