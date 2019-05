Illegale Stau-Flucht gegen Einbahn: Polizist greift ein

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14 Uhr zu einem Stau auf der Heiligenstädter Lände in Richtung Innenstadt. Die Wiener City ist teilweise wegen dem Wings for Life World Run gesperrt. Dadurch kommt es in der ganzen Stadt zu Verzögerungen und Staus.

Auf der Heiligenstädter Lände haben es Dutzende Autofahrer besonders eilig gehabt und fuhren eine Auffahrt rückwärts hinauf, um so dem Stau zu entkommen. Einige von ihnen machten sich nicht mal die Mühe rückwärts zu fahren, sondern fuhren ganz normal vorwärts gegen die Einbahn.

Wie es das Pech so will, stand zufällig auch eine Polizeistreife in der Fahrzeugkolonne. Ein Beamter versuchte zunächst noch aus dem Beifahrersitz durch das Fenster heraus die Verkehrssünder zurechtzuweisen. Da die Ermahnungen aber offenbar wenig Anklang fanden, stieg der Polizist aus und sorgte für Recht und Ordnung. Den Autolenkern blieb nichts anderes übrig, als wieder in die Kolonne zurück zu rollen.

Um 14.30 Uhr war der Stau mehrere Kilometer lang und reichte vom Döblinger Gürtel bis hin zur Nordbrücke. Gegen 15.45

Uhr entspannte sich die Verkehrssituation langsam wieder.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)