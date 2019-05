Umfrage Ist das ein Dildo oder eine Luftpumpe? Ein Dildo, ganz klar.

Eine Luftpumpe, sieht man doch.

Warum nicht beides?

Keine Ahnung, ich besitze weder das eine, noch das andere.

Als ein Fahrradfahrer am Freitagnachmittag am Wiener Gürtel unterwegs war, hatte er in seinem Rückentascherl ein eigenartiges Ding stecken. Seitdem rätseln "Heute"-Leser, was es denn genau sein könnte: Vibrator oder Luftpumpe?

