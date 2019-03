Jugendliche warten auf der Haltestelle auf den Bus

Was gibt es schöneres, als an der frischen Luft und strahlendem Sonnenschein die Zeit zu verbringen? Teenager aus Wien-Donaustadt setzten aber im wahrsten Sinne des Wortes noch einen drauf. Sie warteten nämlich am Samstagabend auf den Bus der Linie 24A Bus - und zwar auf der Haltestelle. Sie genossen offenbar die Aussicht in vollen Zügen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)