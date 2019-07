Hai-Alarm der anderen Art in Jesolo

In den letzten Wochen sorgten Hai-Sichtungen an kroatischen Stränden für panische Reaktionen. Begeistert reagierten die Badegäste hingegen auf diese Aktion: Ein aufblasbarer Hai tauchte am Mittwoch am Strand von Jesolo auf.

Alexandra B. zückte die Kamera und machte gleich ein paar Aufnahmen über den Trubel rund um den Hai. "Die Kinder waren begeistert und es war echt lieb sie dabei zu beobachten, wie sie versuchten, sich auf den Hai zu setzen", erzählt die "Heute"-Leserin.

Kinder spielten auf aufblasbarem Hai in Jesolo

Aktion für Tierpark

Die Wellen waren am Mittwoch so stark, dass die Kinder immer wieder herunterplumpsten. Die Aktion wurde dabei aber natürlich von den Rettungsschwimmern penibel überwacht.

Die Werbeaktion wurde vom Tropicanium Park in Jesolo veranstaltet, wo Interessierte einen Blick auf Reptilien, tropische Schmetterlinge und auch auf Haie werfen können.

(rhe)