Laufhaus gibt Soldaten und Handwerkern Rabatt

Eine Peepshow mit Laufhaus-System in der Burggasse in Wien sorgt mit einem Werbeplakat in Floridsdorf bei der Shoppingcity Nord für staunende Blicke. Der Betreiber preist dabei an, dass der Winter zwar naht, es bei ihnen aber trotzdem heiß bleiben würde.

Doch die eigentliche Aufmerksamkeit des Plakates gilt einer eher außergewöhnlichen Rabatt-Aktion: "Wir unterstützen unser Heer", heißt es da nämlich. Soldaten zahlen demnach nur die Hälfte des Preises - und das gleiche gilt auch für Handwerker.

Auf welche Dienstleistungen sich dieser Preisnachlass bezieht, ist auf dem Plakat nicht ganz klar. Laut Homepage der Peepshow-Wien arbeiten die Prostituierten auf selbstständiger Basis und bestimmen ihre Preise daher selbst.



