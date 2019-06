Leben am Limit: Mit dem E-Roller auf der Autobahn

"Heute"-Leser Harald war am Freitag mit seinem Auto in Richtung Floridsdorf unterwegs. Bei der Autobahnauffahrt auf die Nordbrücke erspäte er einen Mann auf einen E-Roller, der in die selben Richtung fuhr.

"Unglaublich aber wahr - der Herr fuhr damit auf die Autobahn. Vielleicht hat er sich ja nur verirrt?", so Harald gegenüber "Heute.at". Hoffentlich ist der unbekannte "Adrenalinjunkie" gut an sein Ziel gekommen. Auch wenn er einen Helm trug - nachmachen sollte man das auf keinen Fall! Es ist nämlich nicht nur verboten, sondern auch lebensgefährlich.

(zdz)