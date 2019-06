Lecker, Tüte, Cops? "Diese Wörter gehen gar nicht!"

"Tschüss", "lecker", "Tüte" und Co.: Nicht alle Begriffe aus dem Hochdeutschen sind auch in Österreich üblich. Viele Wörter, die unsere nördlichen Nachbarn täglich verwenden, stoßen eingesessenen Österreichern sauer auf. Trotzdem finden immer mehr Begriffe aus dem Norden ihren Weg in heimische Gefilde.

Wir haben unsere Leser gefragt, wie sie dazu stehen – und das Echo war enorm. Eine Auswahl an beliebten Kommentaren liest du in der Diashow oben. Die gesamte Diskussion gibt's unter dieser Story!

Gib deinen Senf dazu!

Verarmt die österreichische Sprache? Wie stehst du zu Anglizismen und Begriffen, die typisch deutsch sind? Schreib einen Kommentar und diskutiere mit!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)