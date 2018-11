"E-Scooter brach während der Fahrt auseinander"

Die Berichte über Unfälle mit den beliebten E-Scootern, die bei vielen Wienern der große Renner sind, häufen sich. Im Stadtpark stürzte ein 19-Jähriger mit einem derartigen Gefährt in den Wien-Fluss, in Simmering fuhr ein 17-Jähriger ein kleines Mädchen auf dem Gehsteig um – es musste mit leichten Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden.

Zuletzt rief der chinesische Hersteller Okai einige E-Roller zurück. Die Gefährte, die der Hersteller Lime zuletzt in Wien im Einsatz hatte, könnten nämlich während der Fahrt auseinander brechen.

In den USA soll es bereits mehr als 40 Vorfälle gegeben haben – und hierzulande erwischte es einen "Heute"-Leser!

Crash in voller Fahrt

Marcello Q. war vergangene Woche mit einem Leihroller des Anbieters "Lime" von der Josefstadt in Richtung Juridicum unterwegs. Je länger er mit dem Roller gefahren sei, desto komischer fühlte er sich an, berichtet Q. Weil er es eilig hatte, fuhr er weiter. Dann passierte es: "Bei einer Geschwindigkeit von etwa 25 km/h brach der Scooter plötzlich in zwei Teile!" Der Student stürzte, durch das Adrenalin habe er aber keine Schmerzen gespürt, Tags darauf sah das aber anders aus. Bis heute würden ihn die Schmerzen nach dem Unfall plagen, so Q.

Nach dem Sturz knipste Marcello Fotos und schickte der Firma eine E-Mail – eine Antwort habe er nicht bekommen: "Ich würde mir wünschen, dass ich zumindest die Kosten für die Fahrt ersetzt bekomme." Der zerstörte Roller soll nach dem Unfall noch drei Tage lang am Unfallort gelegen sein.

(mz)