Lkw-Brand nebelt in Wien-Landstraße Grätzl ein

Rauchschwaden über dem 3. Wiener Gemeindebezirk: In der Blattgasse fing am Montag kurz nach 14 Uhr ein Lkw an zu brennen. Mehrere Augenzeugen alarmierten die Berufsfeuerwehr, die sofort zum Löscheinsatz eilte. Leserreporter-Fotos zeigen, wie sich der Rauch über den Dächern des Grätzls ausbreitete.

Feuerwehrsprecher Christian Feiler konnte den Einsatz gegenüber "Heute.at" bestätigen. "Bei einem Saugwagen, der Bauschutt aufsaugt und einen eigenen Pumpenbedienstand mit einem Motor verbaut hat, fing dieser plötzlich an zu brennen. Mit zwei Löschleitungen wurde dann das Feuer gelöscht", so Feiler.

Weil sich direkt neben dem Lkw ein Baugerüst befand, verhinderten die Feuerwehrmänner mit einer zweiten Löschleitung das Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Weiters kontrollierten die Einsatzkräfte eine stark verrauchte Wohnung - Verletzte gab es jedoch nicht.

(zdz)