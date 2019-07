Lkw-Lenker steckte plötzlich in 30er-Zone fest

In Wien-Margareten hatte am Donnerstagmorgen ein Lkw-Fahrer einen Grund, sauer zu sein. In der Spengergasse wollte er mit seinem Sattelschlepper abbiegen - doch die Gasse war zu eng.

Nichts ging mehr, weder vor noch zurück. Letztendlich konnte die Polizei ihn aus seiner misslichen Lage befreien. Mit genauen Anweisungen konnten sie den Lkw aus der Gasse lotsen.

(zdz)