Lkw steht in Vollbrand auf A4 in Richtung Parndorf

Am Mittwoch fing auf der A4 ein Lkw in Fahrtrichtung Ungarn an zu brennen. Um 12.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Laut Polizeisprecher Heinz Holub ist der Löscheinsatz noch im Gange, der Brand selbst aber unter Kontrolle. In Richtung Ungarn ist die Autobahn komplett gesperrt. Auch in Richtung Wien ist nur ein Fahrstreifen befahrbar. Gegen 13.30 Uhr staute es bereits bis nach Fischamend zurück.

