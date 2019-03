Nur eine Phase? Meine Tochter ist Vegetarierin

Ein Schnitzel mit Pommes geht immer – findet zumindest Nora. Nur: Die 16-jährige Nadia sieht das ganz anders. Das Mutter-Tochter-Duo trennen nicht nur 24 Jahre, sondern auch ihre Ansichten zum Thema Fleischkonsum.

"Erst mal machen lassen und nicht thematisieren", dachte Nora, als ihre Tochter im zarten Alter von 10 Jahren zur Fleischverweigerin wurde. Den Ausschlag gab, erzählt diese in der neuesten Episode von "Mama Knows Best", ein Film über Massentierhaltung. "Das hat mir nicht wirklich gefallen und mir schmeckt Fleisch gar nicht so sehr", so der Teenager. "Allein der Gedanke, dass ich auf ein totes Tier beiße, schreckt mich ab."

Warum der Wechsel zur fleischlosen Ernährung mehr als nur ein Akt der Rebellion war, wie das Duo die Differenzen im Alltag erlebt und was sich für die Familie verändert hat, das erzählen Nora und Nadia bei "Mama Knows Best" im Video ganz oben.

