Mann fährt Moped und hält Pflanze in der Hand

Wenn man kein Auto hat, muss das Moped auch reichen: Ein Mann fuhr am Freitag am Wiener Gürtel mit seiner Pflanze durch die Stadt.

Dabei hielt er in der einen Hand den Blumentopf, in der anderen den Lenker. Bleibt zu hoffen, dass er gut an seinem Ziel angekommen ist. Nachmachen sollte man das aber trotzdem nicht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)