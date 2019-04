Beste Freunde 20. April 2019 15:22; Akt: 20.04.2019 15:44 Print

Mann spaziert mit Katze auf Schulter durch Wien

Temperaturen jenseits der 20 Grad motivieren viele dazu an die frische Luft zu gehen. So auch dieser Wiener, der sogar seine Miezekatze mit in die Stadt nahm.