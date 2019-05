Frischluft-Fan telefoniert in Unterhose im Regen

In Wien-Meidling wunderten sich einige Lokalgäste am Mittwochabend, als plötzlich auf der anderen Straßenseite ein Mann vor der Haustür im Regen stand. Das Eigenartige dabei: Er hatte nur eine Unterhose an und war mit einem Handy ausgestattet.

Umfrage Warum steht der Mann in Unterhose vor der Haustür? Weil ihn seine Frau rausgeworfen hat.

Weil er beim Seitensprung erwischt wurde.

Er hat sich einfach ausgesperrt.

Er wollte nur frische Luft schnappen.

Keine Ahnung.

Er hat sicher eine Wette verloren.

Wie ein "Heute"-Leser erzählt, telefonierte der Unbekannte etwa 15-20 Minuten lang, bis er wieder ins Haus ging. Warum er so leicht bekleidet mitten im Regen am späten Mittwochabend auf der Straße stand, darüber lässt sich nur spekulieren. Sicher ist, dass er letztendlich wieder in das Wohnhaus ging. Ende gut, alles gut.

(zdz)