Massencrash im Wiener Frühverkehr

Zum Scherzen war jenen Autofahrern, die am 1. April gegen 6.30 Uhr auf der Erdberger Lände in einen Massencrash verwickelt waren, wohl nicht zumute: Für mindestens fünf Lenker hätte der Start in die Woche besser verlaufen können – wie Dominosteine prallten sie bei dem Auffahrunfall mit ihren Fahrzeugen aneinander, drückten sich die Motorhaube am Heck des Vordermanns ein.

Laut einem Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr musste eines der Unfallautos von den Einsatzkräften von der Fahrbahn entfernt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen über die Unfallursache auf. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte.



(Die Wiener Berufsfeuerwehr war mit 6 Einsatzkräften vor Ort.)

(cty)