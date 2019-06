Mehrere Autos bei Rettungs-Crash zerstört

Crash in Wien-Simmering: Der Samariterbund war am Freitagnachmittag am Mitterweg unterwegs. Bei einer Kreuzung krachten die Sanitäter dann gegen 15 Uhr mit einem schwarzen Seat zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Rettungsauto gegen mehrere geparkte Fahrzeuge geschleudert.

Mindestens sechs Autos wurden bei dem Crash zerstört.

Laut Martina Vitek-Neumayer, Pressesprecherin des Samariterbundes, waren die Sanitäter nicht im Einsatz - hatten also kein Blaulicht eingeschaltet. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, konnte Vitek-Neumayer derzeit noch nicht sagen - das Unfallkommando der Polizei ermittelt.

(zdz)