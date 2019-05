Menstruationsurlaub? Als Frau sage ich "Nein!"

Das Konzept eines Menstruationsurlaubs für Frauen hat vor allem in asiatischen Ländern Anhänger – eine Umfrage in Österreich hat jetzt aber gezeigt, dass auch hierzulande fast die Hälfte der Firmenvertreter dem Vorschlag etwas abgewinnen kann. 29 Prozent würden ihren Mitarbeiterinnen aber nur dann freigeben, wenn Medikamente gegen die Schmerzen nicht helfen würden.

In Europa ist die Idee jedenfalls umstritten: 2017 scheiterte ein entsprechender Gesetzesentwurf in Italien mit der Begründung, diese Freitage seien sexistisch. Und auch "Heute"-Leser weisen per Kommentarfunktion auf Probleme von Datenschutz bis Gleichberechtigung hin (s. Diashow oben).

Wie stehen Sie zum Vorschlag? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)