Mercedes fährt in Ottakring Telefonzelle um

Sie werden heutzutage zwar nur mehr selten benutzt - dennoch sind sie noch überall in der Stadt zu sehen: Telefonzellen. Ein scheinbar ausgestorbenes Relikt aus vergangenen Zeiten.

Am Sonntag hat ein Mercedes-Lenker eine dieser Telefonzellen in Ottakring bei der Kreuzung Heigerleinstraße und Wilhelminenstraße mit seinem Auto zerstört. Wie es zu dem Unfall kam, ist nicht ganz klar, aber der Lenker dürfte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Der kaputte Benz steht in unmittelbarer Nähe mit einer kaputten Front abgestellt in einer Parklücke. Die Telefonzelle hingegen liegt demoliert am Gehsteig. Ernsthaft Verletzte dürfte es allerdings nicht gegeben haben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)