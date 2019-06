Mercedes stand am Gürtel in Vollbrand

Dort, wo die Grundsteingasse auf den Gürtel trifft, stand am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein Mercedes Coupé in Flammen. Eine halbe Stunde lang waren die Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken am im Einsatz, um das in Vollbrand stehende Auto zu löschen.

Brandursache immer noch unklar

Das ausgebrannte Auto wurde von der Feuerwehr am Parkstreifen abgestellt. Zu einem Stau kam es dank der späten Uhrzeit nicht. Die Brandursache ist nicht geklärt.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)