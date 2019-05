Miese Aktion! Autofahrer stellt Moped um – Strafe

Bittere Pille für einen 26-jährigen Informatikstudenten in Wien: Nasr A. stellte sein Moped in der Nacht auf vergangenen Freitag in der Leopoldstadt ab. Als er gegen 20 Uhr mit dem Roller italienischen Fabrikats in den Feierabend brausen wollte, fand er sein Vehikel am Gehsteig vor. Ein Autofahrer dürfte das 125er-Motorrad von seinem Platz am äußersten Parkplatzrand entfernt und am Gehweg abgestellt haben.

Die Folge: 36 Euro soll A. jetzt bezahlen, weil sein Fahrzeug nach der Aktion des Unbekannten nicht ordnungsgemäß abgestellt war. Er hat Einspruch erhoben, wartet vorerst ab. Und ärgert sich: "Das ist wirklich unglaublich! Das müssen zwei Personen gewesen sein, denn sie haben das Motorrad hochgehoben und getragen. Dabei haben sie außerdem die Lenkersperre beschädigt."



36 Euro soll der Motorradfahrer jetzt bezahlen!

Warum A. seine Geschichte erzählt? Er sah den "Heute"-Artikel über ein unvorteilhaft geparktes Moped und möchte nun zeigen, dass es nicht immer die Rollerfahrer sind, die in diesem Zusammenhang rücksichtslos handeln.

