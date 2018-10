Mini-Brand in Klo von Wiener Bildungszentrums

Am heutigen Mittwoch kam es in einem Bildungszentrum in der kleinen Stadtgutgasse (2. Bezirk) zu einem Brand. Die Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr wurden alarmiert. Diese rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen nach Wien-Leopoldstadt aus.

Papierhandtuch-Halter fing Feuer

Der Alarm entpuppt sich als Mini-Brand in der Toilette des Bildungszentrums. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Christian Feiler berichtet, fing einer der Papierhandtuch-Halter Feuer. Es wurde jedoch bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte von den Anwesenden gelöscht.

Die Feuerwehr kontrollierte die Räumlichkeiten, dann rückte sie wieder ab. Verletzte gab es keine.

