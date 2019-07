Miss Serbien spricht über den "Doppeladler"-Skandal

Die amtierende "Miss Freedom of Serbia", "Miss Freedom of Europe" und "2nd Runner up Miss Freedom of the World", hat mit "Heute.at" über den Skandal gesprochen, der derzeit die Titelblätter am Balkan füllt.

Bei dem Schönheitswettbewerb hat Irina auf der Bühne die Hände zum Doppeladler geformt - dem Symbol der Albaner. In Serbien sorgte das für Aufregung und einen Shitstorm.

Doch für die 24-jährige Wienerin war das ein Zeichen des Respekts. Wie sie nun mit der medialen Aufmerksamkeit und den Anfeindungen umgeht, das könnt ihr im Video sehen.

