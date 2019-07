Balkan-Miss zeigt sich stolz in serbischer Tracht

Noch vor einigen Wochen war der Rummel rund um Irina Jovanka groß: Die amtierende "Miss Freedom of Serbia", "Miss Freedom of Europe" und "2nd Runner up Miss Freedom of the World" regte bei einem Schönheitswettbewerb im Kosovo mit ihrer Doppeladler-Geste auf.

Die zu einem Doppeladler geformten Hände zeigen nämlich das Symbol Albaniens, das trotz Kriegsende in Serbien nicht gern gesehen wird.

Serbische Tracht

Irina Jovanka ist aber stolz auf ihre serbischen Wurzeln, was die Miss bei einem Fotoshooting mit der albanischen Fotografin Vilma Nokaj beweist.

Das zeigt die 24-Jährige nämlich in traditionell serbischem Gewand. "Meine Tracht habe ich so gewählt, das sie meinem Lieblingsfilm 'Zona Zamfirova' ähnelt", erklärt Jovanka.

Durch das Fotoshooting erhofft sich die Österreicherin mit serbischen Wurzeln, ihre Fans und die Medien am Balkan zu beschwichtigen.

(rhe)