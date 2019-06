Mit dem Benz und Sträuchern zum Mistplatz

Was macht der Wiener am Samstag in seinem Garten? Ganz genau: Entweder grillen oder Ordnung schaffen - so auch dieser Döblinger. Als das Unkraut endlich aus der Erde entfernt war, musste es schließlich auch entsorgt werden.

Also funktionierte der Wiener seine Mercedes E-Klasse kurzerhand zu einem Transporter um und steckte die viel zu großen Sträucher in den Kofferraum des eleganten Benzes.

"Wahrscheinlich war er gerade auf dem Weg zum Mistplatz in Heiligenstadt. Zumindest fuhr er in die Richtung", so "Heute"-Leserin Madalina. Ordnung muss eben sein.

(zdz)