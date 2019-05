Mit der Hängematte ab in die U6

Leserreporterin Simone K. traute ihren Augen kaum, als sie diese gemütliche Truppe am Mittwochabend vor die Smartphone-Linse bekam: Drei junge Männer machten es sich in der U6 bequem, indem sie ihre Hängematten an den Haltegriffen und -stangen des Waggons befestigten. Den erstaunten Blicken der anderen Fahrgäste begegnete das Trio mit stoischer Ruhe.

"Wir freuen uns, wenn sich die Fahrgäste in der U6 wohl fühlen, bitte aber am Sitz sitzend oder stehend", kommentierte ein Sprecher der Wiener Linien die Aktion. "Gerade bei einer Notbremsung gefährdet man damit nicht nur sich selbst, sondern auch andere Fahrgäste. Und das geht natürlich nicht!"

(cty)