Mutiger Arbeiter hat keine Angst vor luftiger Höhe

Bitte nicht nachmachen! Leser Sasa entdeckte in den Morgenstunden am Montag einen fleißigen Arbeiter, der sich leichtmütig in Lebensgefahr brachte. Er stellte sich im obersten Stockwerk eines Wohnhauses in Wien-Hernals auf eine Überdachung. "Der Malermeister riskierte Kopf und Kragen", so Sasa.

(zdz)