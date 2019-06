Einsatz in Favoriten 11. Juni 2019 22:43; Akt: 11.06.2019 22:57 Print

Mutter und Töchter bei CO-Unfall in Wien verletzt

Die Einsatzkräfte rückten am Dienstagabend in die Leebgasse in Wien-Favoriten aus. In einer Wohnung kam es zu einem schweren Kohlenmonoxid-Unfall.