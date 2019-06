Na bumm! Mit dem Bett in die Bim

So kurz vor dem Sommer noch Frühjahrsmüdigkeit? In einer Straßenbahn-Garnitur der Linie 2 wurde am Mittwoch ein ganzes Bett gesichtet!

Einen horizonal orientierten Fahrgast hat Leserreporterin Alexandra C. allerdings nicht gesehen: Es handelte sich wohl um eine reine Transportfahrt, denn "in der Haberlgasse zogen einige Herrschaften das Bett wieder raus".

Zum Durchklicken: Das sind die schrägsten Fotos aus den Wiener Öffis!

(cty)